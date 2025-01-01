Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Rivale

Staffel 2Folge 14
Der Rivale

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 14: Der Rivale

24 Min.Ab 12

Lisbeth ist stinksauer, als sie bemerkt, dass Dieter zu ihrem runden Geburtstag nur Dackel Bodo beschenkt, der Namenstag hat. Das Maß ist voll! Nachdem der Ehemann für ihre Wut nichts als Spott übrig hat, beschließen sie und die Kinder auszuziehen. Schließlich gibt es da immer noch diesen alten Verehrer, der mittlerweile auf einem Schloss wohnt und Lisbeth erst jetzt wieder mit seinen Geburtstagsgrüßen seine innige und unermessliche Liebe gestand.

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

