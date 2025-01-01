Zum Inhalt springenBarrierefrei
26 Min.Ab 12

Herbert möchte so gern Carmen heiraten. Die hat aber eher ein anderes Männerideal: breit, stark und reich - und viele Geschenke müssen her! Herbert, der noch bei seiner Mutter wohnt, sieht sich gezwungen, eine Arbeit zu suchen. Tollkühn bewirbt er sich um eine ausgeschriebene Hausmeisterstelle. Dieter hilft ihm dabei, doch leider hat er übersehen, dass es sein eigener Posten ist, um den sich Herbert bemüht ...

