Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 14: Ein Vertrag mit Folgen
45 Min.Ab 12
James Cooper wird blutüberströmt in seinem Wagen gefunden, mit einem Revolver in der Hand. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmordversuch aus, doch Fußspuren neben dem Auto deuten auf einen weiteren Beteiligten hin. Dann erreicht Joe Kenda ein Anruf von Coopers Geschäftspartner. Der sei vor Cooper geflohen, nachdem ihn dieser mit einer Waffe bedroht hat. Der Lieutenant muss herausfinden, wer von beiden Opfer und wer Täter ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen