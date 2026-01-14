Erdnussbutter mit Sahne und sauren GurkenJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 118: Erdnussbutter mit Sahne und sauren Gurken
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Richard wird in Essensreste gepackt, alle bekommen Strafe. Tom, Liv und Diederich reisen in die Vergangenheit und landen im Moment von Magelaans Gefangennahme.
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studio 100 and Viacom International Inc.