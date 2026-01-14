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Hotel 13

Der Geheimbund

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Der Geheimbund

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Hotel 13

Folge 8: Der Geheimbund

15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom findet den Gebäudeplan und zeigt ihn Anna und Liv. Auf dem Plan ist Zimmer 13 eingezeichnet – aber durchgestrichen. Die drei beschließen, ein Loch in der Wand von Zimmer 12 zu bohren, um hineinzusehen. Dabei entdecken sie, dass jemand früher schon denselben Versuch gemacht hat.

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