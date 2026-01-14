Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Elektrische Spürnasen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Elektrische Spürnasen

Elektrische SpürnasenJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 19: Elektrische Spürnasen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit einer Ausrede können sich die drei aus der Situation retten. Sie finden einen geheimen Münzschlitz in einer Lampe neben der verschwundenen Tür. Der Anhänger des Schlüssels passt genau hinein. Als sie ihn hineinwerfen, ertönt ein mechanisches Geräusch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen