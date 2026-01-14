Hotel 13
Folge 13: Der Liebesbaum
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Victorias Mutter taucht unangekündigt im Hotel auf und verdonnert ihre Tochter, die gesamten Ferien dort zu arbeiten. Tom nutzt die Gelegenheit, um heimlich Richards Generalschlüssel zu kopieren. In der Nacht wollen Tom, Anna und Liv testen, ob er in die Tür von Zimmer 13 passt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6