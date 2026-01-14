Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Der fantastische Flo

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Der fantastische Flo

Der fantastische FloJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 9: Der fantastische Flo

15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Flo plant eine Zaubershow, um Victoria zu beeindrucken. Währenddessen entfernen Tom, Anna und Liv einen Ziegel aus der Wand und versuchen mit einer selbstgebauten Kamera-Periskop-Konstruktion, in Zimmer 13 zu schauen. Doch es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen