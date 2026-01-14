Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Tom, der Uhrmacher

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Tom, der Uhrmacher

Tom, der UhrmacherJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 7: Tom, der Uhrmacher

15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom versteckt sich rechtzeitig vor Richard, der Jack verdächtigt, die Uhr zerstört zu haben. Flo hilft Tom unwissentlich, den richtigen Zahlencode herauszufinden. Tom bietet an, die Uhr zu reparieren, um unbemerkt wieder ins Büro zu gelangen – diesmal öffnet er erfolgreich den Safe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen