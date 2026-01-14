Hotel 13
Folge 7: Tom, der Uhrmacher
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom versteckt sich rechtzeitig vor Richard, der Jack verdächtigt, die Uhr zerstört zu haben. Flo hilft Tom unwissentlich, den richtigen Zahlencode herauszufinden. Tom bietet an, die Uhr zu reparieren, um unbemerkt wieder ins Büro zu gelangen – diesmal öffnet er erfolgreich den Safe.
Hotel 13
