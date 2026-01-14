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Hotel 13

Hinter der Uhr

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Hinter der Uhr

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Hotel 13

Folge 20: Hinter der Uhr

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Anhänger löst ein System aus Rohren und Zahnrädern aus – die Tür zu Zimmer 13 erscheint wieder. Im Inneren entdecken Tom, Anna und Liv eine alte Uhr, deren Zeiger rückwärts laufen. Hinter ihr befindet sich ein Schalter, der einen geheimen Raum mit einer riesigen Maschine öffnet. Wozu dient dieses mysteriöse Gerät?

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