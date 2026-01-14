Hotel 13
Folge 20: Hinter der Uhr
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Anhänger löst ein System aus Rohren und Zahnrädern aus – die Tür zu Zimmer 13 erscheint wieder. Im Inneren entdecken Tom, Anna und Liv eine alte Uhr, deren Zeiger rückwärts laufen. Hinter ihr befindet sich ein Schalter, der einen geheimen Raum mit einer riesigen Maschine öffnet. Wozu dient dieses mysteriöse Gerät?
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Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Studio 100 and Viacom International Inc.