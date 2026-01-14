Hotel 13
Folge 6: Der Grundriss
16 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Anna zeigt Tom die Tür, doch als sie zurückkehren, ist sie verschwunden. Gemeinsam planen sie, in Richards Safe einzubrechen, um den Gebäudeplan zu finden. Tom knackt den Code, stößt dabei aber versehentlich eine Uhr um, die zerbricht – genau in dem Moment betritt Richard das Büro.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6