Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Die Tür zu Zimmer 13

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Die Tür zu Zimmer 13

Die Tür zu Zimmer 13Jetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 15: Die Tür zu Zimmer 13

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom fällt in eine Luke, bleibt aber unverletzt. Die Freunde finden keinen Hinweis – bis sie an der Rezeption ein Modell der Cupido entdecken. Im Sockel des Modells versteckt sich der echte Schlüssel zu Zimmer 13. Bei der Hawaii-Party im Hotel nutzen sie die Chance und betreten das Zimmer zum ersten Mal.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 Kids
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen