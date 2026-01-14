Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13 - Staffel 1, Folge 4 vom 14.01.2026
Folge 4: Hier ist Liv!

13 Min. Ab 6

Jack, der Sohn des Hoteldirektors, will Tom und Anna bei seinem Vater schlecht dastehen lassen und schickt sie auf eine undankbare Aufgabe. Annas beste Freundin Liv taucht überraschend auf und will ihr helfen. Am Abend bemerkt Tom, dass die Jukebox wieder funktioniert – als er sie einschaltet, bebt das ganze Hotel.

