Der Weg nach Hollywood

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Folge 22: Der Weg nach Hollywood

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Filmstar Brandon Goodman zieht im Hotel ein. Chaos ist vorprogrammiert, besonders Victoria und Liv wollen ihn beeindrucken. Brandon sucht Statisten für seinen Film – selbst Flo bewirbt sich. Tom, Anna und Liv versuchen, den Zugang zur Maschine zu tarnen, um unentdeckt zu bleiben. Als sie die Mechanik ölen, startet das Gerät plötzlich von selbst.

Studio 100 International
