Hotel 13
Folge 25: Uuund... Film ab!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Kaninchen verschwindet spurlos. Tom vermutet, dass es „weggebeamt“ wurde. Bei einem erneuten Versuch aktiviert sich die Maschine von selbst – und etwas Unerwartetes erscheint in der Kabine. Währenddessen wird Livs Filmszene gedreht. Sie glaubt, Brandon sei in sie verliebt, merkt dann aber, dass alles nur geschauspielert war.
