Hotel 13
Folge 28: Echte Magie
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom will die Maschine endlich testen und sich auf die „andere Seite“ beamen lassen, um Magelaan zu helfen. Trotz Annas Bedenken wagen alle drei den Sprung. Jack verfolgt sie heimlich, und Richard ignoriert weiterhin seine Warnungen. Flo lernt vom Magier Vincent echte Zauberei – mit der Warnung, dass „echte Magie ihren Preis hat“.
