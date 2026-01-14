Flo, der SchlagzeugkönigJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 45: Flo, der Schlagzeugkönig
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
In der Nacht kehrt Tom heimlich zurück. Die Jukebox beginnt wieder zu spielen – dieselbe Melodie wie am Anfang. Auf dem Boden blinkt ein rotes Licht: eine neue Nachricht. Darauf steht nur ein Wort – „Zurück.“
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studio 100 and Viacom International Inc.