Hotel 13

Der DIeb

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Folge 51: Der DIeb

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Dieb hat sich ins Hotel geschlichen und stiehlt zu Toms, Annas und Livs Überraschung auch ihre Münze. Ohne die Münze können sie nicht in der Zeit zurückreisen, um Lenny‘s Großmutter zu stoppen und alles wieder ins Lot zu bringen. Gleichzeitig scheint Frieda ihre eigenen Pläne zu haben und ist sehr zufrieden damit.

