Hotel 13
Folge 57: Ruhe vor dem Sturm
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Richard feuert Tom, Anna und Liv wegen versäumter Arbeitstage und ordnet an, dass sie sofort das Hotel verlassen. Jack steckt in Zimmer 13 fest, während Lenny und Flo ein Zelt für die Freunde organisieren. Ein aufziehendes Gewitter macht alles noch brenzliger.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6