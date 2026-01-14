Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Ruhe vor dem Sturm

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 57vom 14.01.2026
Ruhe vor dem Sturm

Ruhe vor dem SturmJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 57: Ruhe vor dem Sturm

15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Richard feuert Tom, Anna und Liv wegen versäumter Arbeitstage und ordnet an, dass sie sofort das Hotel verlassen. Jack steckt in Zimmer 13 fest, während Lenny und Flo ein Zelt für die Freunde organisieren. Ein aufziehendes Gewitter macht alles noch brenzliger.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 Kids
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen