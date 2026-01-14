Hotel 13
Folge 64: Geister auf dem Flur
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Anna und Liv wagen sich zu Mrs. Hennings, Flo will nicht mehr auftreten. Ruth sorgt sich um Toms Gesundheit, Liv rät, Richard nicht um Hilfe zu bitten, da er alles über Zimmer 13 herausfinden will.
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Studio 100 and Viacom International Inc.