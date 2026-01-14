Allein in der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 67: Allein in der Vergangenheit
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Liv erstarrt vor Schreck: Frau Hennings steht plötzlich in Zimmer 13! Jack ist auf seinem Posten im Flur eingeschlafen. Inzwischen geht Tom allein einem Hinweis nach, dass Magellan schon vor Freitag zurück sein könnte. Die Zeit, ihn zu retten, wird knapp.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6