Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Auf der Suche nach Anna

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 70vom 14.01.2026
Auf der Suche nach Anna

Auf der Suche nach AnnaJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 70: Auf der Suche nach Anna

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Magellans Vertrauen in Robert Leopold hat böse Folgen: Anna muss hilflos zusehen, wie der Hotelbesitzer den Professor in die Vergangenheit schickt und den Zeitregler stiehlt. In der Gegenwart steht Flo unter dem Einfluss eines schmierigen Casting-Agenten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen