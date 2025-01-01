Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Jan - Per Handschlag besiegelt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12
Jan - Per Handschlag besiegelt

Jan - Per Handschlag besiegeltJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 12: Jan - Per Handschlag besiegelt

42 Min.Ab 12

Scherz mit mörderischen Folgen: Geschäftsmann Jan (39) hat Ärger mit seinem Firmen-Partner.Er macht sich bei dem IT-Kollegen Henning Luft, der seinerseits am liebsten seinen Bruder loswerden würde. Der Computer-Experte schlägt das perfekte Verbrechen vor: Er tötet Jans Partner, dafür bringt Jan seinen Bruder um. Etliche Drinks später besiegeln die beiden die Spinnerei per Handschlag. Doch was als Kneipenulk anfing, entpuppt sich als Höllentrip.

