In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Lara - Ich liebe ein Monster
40 Min.Ab 12
In die Nachbarswohnung von Lehrerin Lara (28) zieht der gutaussehende Junggeselle Martin ein. Für Lara ist es Liebe auf den ersten Blick. Aber als Lara beobachtet wie Martin einen großen Drogendeal durchzieht, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie gerät in brutale Machenschaften und in größte Lebensgefahr. Doch welche Rolle spielt Martin? Er versucht sie mit allen Mitteln zu beschützen, verschweigt ihr jedoch die Wahrheit. Spielt er ein doppeltes Spiel?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH