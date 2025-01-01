Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 9
40 Min. Ab 12

In die Nachbarswohnung von Lehrerin Lara (28) zieht der gutaussehende Junggeselle Martin ein. Für Lara ist es Liebe auf den ersten Blick. Aber als Lara beobachtet wie Martin einen großen Drogendeal durchzieht, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie gerät in brutale Machenschaften und in größte Lebensgefahr. Doch welche Rolle spielt Martin? Er versucht sie mit allen Mitteln zu beschützen, verschweigt ihr jedoch die Wahrheit. Spielt er ein doppeltes Spiel?

