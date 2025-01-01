Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Eva - Neue Liebe, neues Glück?

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16
Eva - Neue Liebe, neues Glück?

Eva - Neue Liebe, neues Glück?Jetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 16: Eva - Neue Liebe, neues Glück?

40 Min.Ab 12

Dass ihr Mann Bernd (41) mit ihrer besten Freundin durchgebrannt ist, macht Eva (39) schwer zu schaffen. Die gedemütigte Ehefrau sucht kurzerhand Trost bei Johannes (37) - einer Internetbekanntschaft. Doch schnell häufen sich die Anzeichen: irgendwas stimmt ganz und gar nicht bei ihrem neuen Liebhaber. Dann macht Eva eine unheimliche Entdeckung und ihr Kampf ums Überleben beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen