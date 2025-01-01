Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Dennis - Brüder in schlechter Gesellschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
Dennis - Brüder in schlechter Gesellschaft

Dennis - Brüder in schlechter GesellschaftJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 13: Dennis - Brüder in schlechter Gesellschaft

40 Min.Ab 12

U-Bahn-Kontrolleur Dennis Ricken (27) und seine Verlobte, die Kindergärtnerin Karin, führen ein eher eintöniges Leben. Umso mehr bewundert Dennis seinen älteren Bruder Ben, der als Beamter beim BND immer die spannendsten Abenteuer erlebt. Als Ben von einem Betrunkenen angefahren wird, soll Dennis für seinen Bruder ein Geschäft abwickeln. Dennis sieht endlich seine Chance auf Action gekommen. Doch davon bekommt er sehr viel mehr, als er sich gewünscht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen