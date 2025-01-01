Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18
Folge 18: Daniel - Der Feind in meinem Haus

41 Min.Ab 12

Daniel Gerber (34) und seine hochschwangere Frau Saskia Gerber (32) haben sich ihren Traum erfüllt: ein eigenes Haus. Doch das Geld wird immer knapper, so dass dem Pärchen nur noch eines bleibt: ein Untermieter. Damit zieht jedoch das Grauen in ihr Heim. Denn Henrik Laue (30) ist ein Mietnomade, der weder vor Intrigen noch Erpressung zurück schreckt. Daniel versucht ihn los zu werden, doch als Henrik ihn auch noch um Job und Frau bringt, brennen seine Sicherungen durch.

