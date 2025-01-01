Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4
40 Min.Ab 12

Die Hobbydetektivin Jenny (25) beobachtet eines Abends durch ihr Fenster einen Mord im Haus gegenüber. Voller Panik ruft sie die Polizei. Doch die trifft das vermeintliche Mordopfer quicklebendig an. Hat sich Jenny das alles nur eingebildet? Zu spät merkt sie, dass sie nun selbst in Gefahr ist. Petru - Spitzname der transsilvanische Feuerteufel - hat seine neugierige Nachbarin längst im Visier ...

SAT.1 GOLD
