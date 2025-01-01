Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Anna - Ein Teddy voller Koks

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19
Anna - Ein Teddy voller Koks

Anna - Ein Teddy voller KoksJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 19: Anna - Ein Teddy voller Koks

39 Min.Ab 12

Die Ethnologie-Studentin Anna (26) lernt in der U-Bahn zufällig den sympathischen Fotografen Simon kennen. Es knistert zwischen beiden. Als Simon Anna darum bittet, auf seinen Teddy - angeblich ein Geburtstagsgeschenk für seinen Neffen - aufzupassen, zögert sie zunächst, lässt sich aber schließlich breitschlagen. Doch für ihr Vertrauen muss Anna bitter bezahlen. Anna wird klar, dass sie in großen Schwierigkeiten steckt. Wurde sie hereingelegt von Simon? Was ist im Teddy drin?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen