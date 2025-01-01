Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Marie - Der falsche Vater

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20
Marie - Der falsche Vater

Marie - Der falsche VaterJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 20: Marie - Der falsche Vater

41 Min.Ab 12

Die Schülerin Marie (16) erfährt durch Zufall, dass ihre Eltern Dirk und Stefanie sie jahrelang angelogen haben. Denn Dirk ist nicht ihr leiblicher Vater. Als Marie herausfindet, dass Dirk ein falsches Spiel treibt, macht sie sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Als sie ihn endlich in einer Kleingartenanlage findet, wird sie zusammen mit ihm von gefährlichen Drogendealern gekidnappt. Was hat ihr Vater damit zu tun? Hätte sie die Vergangenheit ruhen lassen sollen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen