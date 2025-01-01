Sebastian - Flirt mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 3: Sebastian - Flirt mit dem Teufel
41 Min.Ab 12
Das Leben von Sebastian (34) könnte perfekter nicht laufen. Erfolg im Beruf und Glück in der Liebe. Doch er hat die Rechnung ohne seine neue Assistentin Kim (25) gemacht. Sie ist besessen von ihrem Chef und lässt nicht locker. In ihrem Kampf um Sebastians Herz zieht Kim alle Register. Als sie sich dann auch noch vom Firmendach stürzt, droht Sebastian hinter Gittern zu landen. Ein dramatischer Kampf um die Wahrheit beginnt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH