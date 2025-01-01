In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Tessa - Gefährlicher Besuch
40 Min.Ab 12
Tessa (32) ist sauer auf ihren Freund Dirk, weil der das Urlaubsgeld für eine teure Kamera auf den Kopf gehauen hat. Aber Tessa hat eine Idee: sie will ihr Gästezimmer vermieten und damit ihren gemeinsamen Urlaub finanzieren. Der Plan scheint aufzugehen: Schon bald quartieren sich mit dem freundlichem italienischen Pärchen Ada und Oscar die ersten Gäste ein. Doch der Schein trügt, denn die Beiden sind nicht die, für die sie sich ausgeben und haben einen tückischen Plan ...
