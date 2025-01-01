Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 26
41 Min. Ab 12

Das Leben der alleinerziehenden Mutter Melanie (33) ändert sich vom einen Moment auf den anderen, als sie in der U-Bahn der kränkelnden Virologin Dr. Jutta Messner begegnet. Die Wissenschaftlerin steckt ihr ein Codewort zu und verschwindet. Wenig später erkrankt Melanie an einer unbekannten Krankheit. Wurde ihr von der kranken Wissenschaftlerin ein neues Virus übertragen? Auf der Suche nach der Frau kommt Melanie einer Terrorgruppe auf die Spur und wird ungewollt zur Heldin.

