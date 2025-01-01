Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

David - K.o.tische Hochzeit

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 27
David - K.o.tische Hochzeit

David - K.o.tische HochzeitJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 27: David - K.o.tische Hochzeit

41 Min.Ab 12

Nach seinem Junggesellenabschied wacht Bräutigam David (32) mit einem Filmriss in einem Hinterhof auf. Neben sich: ein blutiges Messer. David hat jedoch andere Sorgen, in drei Stunden soll seine Hochzeit stattfinden. Die Feier wird jäh unterbrochen: die Polizei stürmt das Fest und nimmt David fest. Er soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Zu spät erkennt David, in welcher Gefahr er sich befindet. Denn ein stadtbekannter Zuhälter hat ein Hühnchen mit ihm zu rupfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen