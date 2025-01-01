In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Nach seinem Junggesellenabschied wacht Bräutigam David (32) mit einem Filmriss in einem Hinterhof auf. Neben sich: ein blutiges Messer. David hat jedoch andere Sorgen, in drei Stunden soll seine Hochzeit stattfinden. Die Feier wird jäh unterbrochen: die Polizei stürmt das Fest und nimmt David fest. Er soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Zu spät erkennt David, in welcher Gefahr er sich befindet. Denn ein stadtbekannter Zuhälter hat ein Hühnchen mit ihm zu rupfen.
