In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Johannes - Das verlorene Ich
41 Min.Ab 12
Ein bewusstloser Mann liegt in einer Mülltonne im Hinterhof. Ein Gewaltverbrechen, doch die Kommissare Linda Peters (34) und Cem Brücken (28) haben keinerlei Anhaltspunkte und das Opfer leidet unter Gedächtnisverlust. Doch die Mordanschläge auf den Unbekannten reißen nicht ab. Um den Mann zu schützen, greifen die Ermittler schließlich zu einer ungewöhnlichen Methode: Hypnose. Können sie die Erinnerung des Namenlosen zurückbringen und so einen Mord verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH