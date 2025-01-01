Florian - Taxifahrt mit FolgenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 36: Florian - Taxifahrt mit Folgen
41 Min.Ab 12
Dem Taxifahrer Florian (26) steht das Wasser bis zum Hals. Als dann noch die übel zugerichtete Anastasia in sein Taxi steigt, steht sein Leben völlig auf dem Kopf. Denn Anastasia wird von einem gewalttätigen Mann verfolgt. Kurzerhand beschließt Florian ihr zu helfen - und verliebt sich in sie. Doch das neu gefundene Glück währt nicht lange: Florian wird zusammengeschlagen und Anastasia verschleppt. Doch wer steckt dahinter? Kann Florian Anastasia noch rechtzeitig finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH