SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 37
41 Min.Ab 12

Die frühere Rockerbraut Patty (34) führte ein Leben auf der Überholspur - sie hat mit Rockerpräsident und Outlaw Thorsten zusammengelebt. Dieser hat das Lokal einer Freundin aus Rache in Brand gesetzt, woraufhin Patty ihn an die Polizei verraten hat. Seitdem lebt sie unter einer anderen Identität unter dem Zeugenschutzprogramm. Doch drei Jahre später wird Thorsten wegen seines Krebsleidens frühzeitig aus der Haft entlassen und hat nichts mehr zu verlieren ...

SAT.1 GOLD
