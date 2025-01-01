Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 38
41 Min.Ab 12

Betty (29) schwebt auf Wolke sieben. Sie kennt ihren Freund Daniel zwar noch nicht lange, aber sie ist sich sicher: er ist ein Glücksgriff. Doch plötzlich taucht er unter und verschwindet von der Bildfläche. Die Polizei sucht ihn wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Betty glaubt fest an Daniels Unschuld und möchte es beweisen. Doch als sie in seiner Wohnung nach entlastenden Beweisen sucht, wird sie plötzlich von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht ...

SAT.1 GOLD
