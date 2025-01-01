Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Volker - Tödliche Täuschung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 39
Volker - Tödliche Täuschung

Volker - Tödliche TäuschungJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 39: Volker - Tödliche Täuschung

41 Min.Ab 12

Das Ehepaar Volker (37) und Natascha (35) ist begeistert von seinen neuen, unkonventionellen Nachbarn Steffen und Irina. Als Steffen Volker einen Partnertausch vorschlägt, willigt dieser begeistert ein. Am nächsten Morgen steht die Polizei vor Volkers Tür: Irina wurde ermordet. Volker wird festgenommen. Der einzige, der ihm glaubt, ist sein Bruder Jan, ein Privatdetektiv. Gemeinsam versuchen sie, Volkers Unschuld zu beweisen, und kommen einer unglaublichen Intrige auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen