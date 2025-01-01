In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 44: Tom - Ein Vater will Rache
40 Min.Ab 12
Dachdeckermeister Tom Stoltz (38) nutzt jede Gelegenheit, um aus seinem sensiblen Sohn Johannes (16) einen harten Kerl zu machen. Als sie zusammen kicken gehen, stachelt Tom seinen Sohn zu einem Kampf gegen die Jugendlichen Murat und Roman an. Kurz darauf muss Tom mit ansehen, wie sein Sohn von dem hitzköpfigen Murat ins Koma geschlagen wird. Die Polizei will den jugendlichen Täter nur mit Sozialstunden bestrafen, doch das ist Tom zu wenig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH