Justus - Ein mörderisch gutes FotoJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 50: Justus - Ein mörderisch gutes Foto
40 Min.Ab 12
Justus (32) fotografiert einen Park für einen Kalender. Doch eine aufgebrachte Frau zwingt ihn, das Shooting abzubrechen: angeblich hat der Fotograf die Dame in Begleitung ihres Lovers aufgenommen. Justus löscht die Bilder zwar, doch die Geschichte lässt ihm keine Ruhe. Zu Hause nimmt er sich die heimlich erstellten Kopien vor und was er dort entdeckt, ist alles andere als eine heiße Liebschaft. Auf den Bildern glaubt der Fotograf einen Mord zu erkennen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH