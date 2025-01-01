In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 52: Armin - Preis des Lebens
41 Min.Ab 12
Kriminalkommissar Armin (40) lernt die attraktive Thea (34) kennen. Armin verliebt sich in Thea und erfährt, dass sie todkrank ist und nur eine teure Spezialbehandlung ihr Leben retten kann. Er will ihr unbedingt helfen. Da seine Ersparnisse nicht reichen, greift er, blind vor Liebe, bei einer Drogenrazzia zu und unterschlägt 200.000 Euro aus einem Drogendeal. Als Thea nach der Geldübergabe spurlos verschwindet, steht Armin plötzlich auf der Liste der Hauptverdächtigen ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH