In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 53: Susanne - Wettlauf gegen die Zeit
41 Min.Ab 12
Janine (18), die Tochter von Hauptkommissarin Susanne (38), wird bei einem missglückten Überfall als Geisel genommen. Der Polizei gelingt es, einen der Täter festzunehmen. Doch dabei handelt es sich ausgerechnet um den Bruder des Anführers Gregor (40). Der verlangt von Susanne die Freilassung seines Bruders im Austausch gegen Janine. Der Kommissarin bleiben weniger als 24 Stunden, um den Gefangenen auszuliefern. Ansonsten wollen die Entführer Janine umbringen.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH