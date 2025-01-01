Danny - Beim Leben meiner TochterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 54: Danny - Beim Leben meiner Tochter
42 Min.Ab 12
Unternehmer Danny sieht sein Sägewerk unter der Führung von Schwiegersohn Hagen (35) den Bach runtergehen. Daher reißt er gegen den Wunsch seiner Tochter Patricia (31) das Ruder wieder an sich. Erste Amtshandlung: die Entlassung des kriminellen Controllers Georg. Kurz darauf wird Dannys Tochter entführt. Die Kidnapper fordern eine Million Euro, sonst ist Patricia tot. Mit Nachbarin Tina (39) heftet sich Danny an die Fersen eines Verdächtigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH