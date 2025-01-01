Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 58
Folge 58: Nela - Gefährliche Klunker

42 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Kakerlaken-Fund im Essen treibt das Restaurant "Sommerherz" von Nela (28) und Steffen (34) fast in den Ruin. Die Rechnungen stapeln sich, irgendwo muss schnell Geld her. Als kurz darauf der nahe liegende Juwelier ausgeraubt wird, steht Ehemann Steffen unter Verdacht und wird festgenommen! Doch Nela ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt und recherchiert auf eigene Faust ...

SAT.1 GOLD
