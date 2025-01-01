Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 60
43 Min.Ab 12

Simona (38) ist gerade Witwe geworden. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Wahrsagerin. Denn Simona hat eine ganz besondere Gabe - sie kann in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen. Doch als ihre Kundin Jessie (24) umgebracht wird, werden Simonas Visionen getrübt. Sie glaubt, den Mörder zu kennen und tut alles, um ihn zu überführen ...

