In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 60: Simona - Gefährliche Visionen
43 Min.Ab 12
Simona (38) ist gerade Witwe geworden. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Wahrsagerin. Denn Simona hat eine ganz besondere Gabe - sie kann in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen. Doch als ihre Kundin Jessie (24) umgebracht wird, werden Simonas Visionen getrübt. Sie glaubt, den Mörder zu kennen und tut alles, um ihn zu überführen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH