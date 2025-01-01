In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 62: Miriam - Das Baby der Fremden
42 Min.Ab 12
Die Hebamme Miriam (38) findet ein ausgesetztes Baby in einer Sporttasche vor ihrer Türschwelle. Sie und ihr Mann Peer übergeben das Baby der Polizei. Doch Miriam lässt das keine Ruhe. Sie schafft es, die Mutter des Babys ausfindig zu machen und gerät dadurch in große Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH