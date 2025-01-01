In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 63: Laura - Zum Wohle des Kindes
42 Min.Ab 12
Die Kindergärtnerin Laura (35) lebt in Trennung von ihrem Noch-Ehemann Felix. Sie haben aber aufgrund ihrer kleinen Tochter Miriam ein gutes Verhältnis. Eines Tages gerät Laura zwischen die Fronten, als sie im Kindergarten beobachtet, wie sich ein türkisches Elternpaar streitet, weil der Vater die Tochter nicht sehen darf. Obwohl Laura sich nicht einmischen möchte, versucht der Vater sie davon zu überzeugen, ihm zu helfen. Eine fatale Entscheidung ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH