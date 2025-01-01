Emma - Verhängnisvolle EntscheidungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 64: Emma - Verhängnisvolle Entscheidung
42 Min.Ab 12
Emma (24) und ihre Freunde Richard und Nina wollen es nach ihrem Jura-Staatsexamen so richtig krachen lassen - und brechen in ihrem Übermut in eine Villa ein! Doch auf einmal taucht der Hausbesitzer auf und schießt auf Emma. Die Studenten können den Mann überwältigen und gefangen nehmen. Zu spät erkennen sie, um wen es sich bei ihrem Gefangenen wirklich handelt ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH