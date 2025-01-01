Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 64
42 Min.Ab 12

Emma (24) und ihre Freunde Richard und Nina wollen es nach ihrem Jura-Staatsexamen so richtig krachen lassen - und brechen in ihrem Übermut in eine Villa ein! Doch auf einmal taucht der Hausbesitzer auf und schießt auf Emma. Die Studenten können den Mann überwältigen und gefangen nehmen. Zu spät erkennen sie, um wen es sich bei ihrem Gefangenen wirklich handelt ...

SAT.1 GOLD
