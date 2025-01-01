Pamela - Gefährliche SpurensucheJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 67: Pamela - Gefährliche Spurensuche
42 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit ihrer Schwiegermutter in Spe fährt Buchhalterin Pamela (32) allein mit dem Auto nach Hause. Als Benzintank und Handy leer sind, nimmt sie den Fußweg durch den Wald. Dort wird sie Zeugin eines Verbrechens: Eine Frau ist halbtot an einen Baum gefesselt - und der Täter ist noch da. Pamela flüchtet. Doch die Polizei ist skeptisch. Gab es diese Frau am Baum wirklich? Schließlich stand Pamela in der Nacht unter dem Einfluss starker Schmerzmittel ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH